Sábado será de chuva e temperatura baixa em Ivaiporã

Ivaiporã deve ter um sábado (20) de tempo instável, com chuva em diferentes períodos do dia e temperaturas baixas. Segundo a previsão, a máxima prevista é de 17°C e a mínima fica em torno de 13°C.

A probabilidade de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 18,4 milímetros. Os maiores volumes devem ocorrer durante a manhã, principalmente entre 10h e 11h.

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Ao longo do dia, o céu permanece encoberto e os ventos variam entre 7 km/h e 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 32 km/h.

No período da tarde, a chuva perde intensidade e há possibilidade de momentos de melhoria. À noite, o tempo segue fechado, mas sem previsão de precipitações significativas.

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O sol nasce às 7h10 e se põe às 17h48.

Próximos dias

A previsão indica queda mais acentuada das temperaturas na próxima semana. Entre os dias 26 e 28 de junho, as mínimas podem ficar abaixo de 10°C em Ivaiporã e em municípios da região do Vale do Ivaí. As manhãs devem ser frias, enquanto as tardes terão temperaturas mais amenas.