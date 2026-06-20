Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
PREVISÃO DO TEMPO

Sábado será de chuva e temperatura baixa em Ivaiporã

Previsão aponta acumulado de 18,4 milímetros ao longo do dia; máxima não deve passar dos 17°C

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 06:44:33 Editado em 20.06.2026, 06:44:24
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Sábado será de chuva e temperatura baixa em Ivaiporã
Autor Simepar prevê chuva e frio em Ivaiporã e região - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Ivaiporã deve ter um sábado (20) de tempo instável, com chuva em diferentes períodos do dia e temperaturas baixas. Segundo a previsão, a máxima prevista é de 17°C e a mínima fica em torno de 13°C.

A probabilidade de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 18,4 milímetros. Os maiores volumes devem ocorrer durante a manhã, principalmente entre 10h e 11h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Ivaiporã anuncia quase R$ 20 milhões para casas populares e barracões industriais

Ao longo do dia, o céu permanece encoberto e os ventos variam entre 7 km/h e 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 32 km/h.

No período da tarde, a chuva perde intensidade e há possibilidade de momentos de melhoria. À noite, o tempo segue fechado, mas sem previsão de precipitações significativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sol nasce às 7h10 e se põe às 17h48.

Próximos dias

A previsão indica queda mais acentuada das temperaturas na próxima semana. Entre os dias 26 e 28 de junho, as mínimas podem ficar abaixo de 10°C em Ivaiporã e em municípios da região do Vale do Ivaí. As manhãs devem ser frias, enquanto as tardes terão temperaturas mais amenas.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
chuva clima instável ivaipora previsão do tempo TEMPERATURAS Vale do Ivai
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV