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INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

S10 foge após fritar pneus e acaba abandonada em barranco em Ivaiporã

Camionete teria sido usada para fritar pneus em frente a um bar e foi encontrada abandonada em um barranco

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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S10 foge após fritar pneus e acaba abandonada em barranco em Ivaiporã
Autor S10 é recolhida por guincho após ser localizada abandonada - Foto: Reprodução/IA – Imagem ilustrativa

A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta sexta-feira (4) após uma denúncia de manobra perigosa envolvendo uma camionete GM S10 cinza, na área central de Ivaiporã.

Segundo o boletim, o solicitante relatou que o veículo estaria fritando pneus em frente ao Bar e Petiscaria Tio San.

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LEIA MAIS: Motorista é detido por embriaguez após bater em carro em Ivaiporã

Conforme a PM, uma filmagem anexada à ocorrência mostra o próprio proprietário incentivando um amigo a realizar a manobra.

Pouco antes da chegada da equipe, a camionete deixou o local em alta velocidade.

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Os policiais realizaram patrulhamento e localizaram o veículo abandonado e caído em um barranco, na Rua Ponta Porã.

A equipe acionou um guincho e realizou o recolhimento da camionete por abandono.

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abandonamento de veículo embriaguez GM S10 ivaipora manobra perigosa POLICIA MILITAR
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