S10 foge após fritar pneus e acaba abandonada em barranco em Ivaiporã
Camionete teria sido usada para fritar pneus em frente a um bar e foi encontrada abandonada em um barranco
A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta sexta-feira (4) após uma denúncia de manobra perigosa envolvendo uma camionete GM S10 cinza, na área central de Ivaiporã.
Segundo o boletim, o solicitante relatou que o veículo estaria fritando pneus em frente ao Bar e Petiscaria Tio San.
LEIA MAIS: Motorista é detido por embriaguez após bater em carro em Ivaiporã
Conforme a PM, uma filmagem anexada à ocorrência mostra o próprio proprietário incentivando um amigo a realizar a manobra.
Pouco antes da chegada da equipe, a camionete deixou o local em alta velocidade.
Os policiais realizaram patrulhamento e localizaram o veículo abandonado e caído em um barranco, na Rua Ponta Porã.
A equipe acionou um guincho e realizou o recolhimento da camionete por abandono.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos