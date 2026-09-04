S10 foge após fritar pneus e acaba abandonada em barranco em Ivaiporã

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Camionete teria sido usada para fritar pneus em frente a um bar e foi encontrada abandonada em um barranco

A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta sexta-feira (4) após uma denúncia de manobra perigosa envolvendo uma camionete GM S10 cinza, na área central de Ivaiporã.

Segundo o boletim, o solicitante relatou que o veículo estaria fritando pneus em frente ao Bar e Petiscaria Tio San.

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Conforme a PM, uma filmagem anexada à ocorrência mostra o próprio proprietário incentivando um amigo a realizar a manobra.

Pouco antes da chegada da equipe, a camionete deixou o local em alta velocidade.

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Os policiais realizaram patrulhamento e localizaram o veículo abandonado e caído em um barranco, na Rua Ponta Porã.

A equipe acionou um guincho e realizou o recolhimento da camionete por abandono.

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