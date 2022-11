Rumo faz transbordo da carga de vagões descarrilados em Marilândia

Da Redação

Doze vagões carregados com óleo diesel tombaram por volta das 11h, na última quarta-feira (2)

A companhia ferroviária Rumo informou nesta quinta-feira (3) que está sendo realizado o trabalho de transbordo de carga dos doze vagões carregados de óleo, acidentados em Marilândia do Sul, no norte do Paraná, na manhã de quarta-feira (2), por volta das 11h.

De acordo com a nota divulgada pela empresa, houve um pequeno vazamento em quatro vagões que foram contidos imediatamente pela companhia. A Rumo restabeleceu a circulação da operação ferroviária e agora trabalha no transbordo da carga dos vagões descarrilados para outros vagões estacionados na área operacional da ferrovia.

A previsão, segundo a companhia, é que todo serviço seja concluído nesta sexta-feira (4). A retirada dos vagões do local será iniciada na próxima segunda-feira (7). As causas do acidente ainda serão apuradas. Ninguém ficou ferido na ocorrência.

O trem saiu de Curitiba, no pátio do Iguaçu, e tinha como destino a região norte do Paraná. O descarrilamento aconteceu no trecho da ferrovia entre os distritos de São José e Nova Amoreira, na zona rural de Marilândia do Sul.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que acontece o acidente. As imagens mostram um trecho próximo a uma passagem de nível, onde um pedestre se aproxima e aguarda a passagem da composição para continuar seu caminho. Após um estrondo, os vagões começam a descarrilar e tombam do lado oposto ao ocupado pelo pedestre. Veja o flagrante:

Veja a nota na íntegra

"Doze vagões carregados com óleo diesel tombaram por volta das 11h, na última quarta-feira (2), em Marilândia do Sul, no Norte do Paraná. Ninguém ficou ferido na ocorrência. Houve pequeno vazamento em quatro vagões que foram contidos imediatamente pela empresa. A empresa já restabeleceu a circulação da operação ferroviária e agora trabalha no transbordo da carga dos vagões acidentados para outros vagões estacionados na área operacional da ferrovia. A previsão é que todo serviço seja concluído nesta sexta-feira (4). A retirada dos vagões do local será iniciada na próxima segunda-feira (7). As causas do acidente serão apuradas".



