Ruas de Rio Bom receberão revitalização e pavimentação asfáltica

A ordem de serviço já foi assinada

A Prefeitura Municipal de Rio Bom, através do prefeito Moisés de Andrade, assinou a ordem de serviço para obras de revitalização e pavimentação asfáltica em algumas ruas da cidade.

Os recursos foram trazidos via Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná e vão contemplar trechos da Avenida Rio Grande do Sul, Avenida Curitiba, Rua José Francisco dos Santos e também Rua Albano Muller.

“Essas obras de extrema importância para a nossa população começam já nesta segunda-feira (27) e só não começaram antes devido às chuvas que caíram nas últimas semanas, impossibilitando o trabalho”, afirma o prefeito Moisés de Andrade, que já assinou a ordem de serviço com a empresa contratada para a obra.

A pavimentação será feita não apenas com o asfalto, mas também inclui os serviços de base e sub base, revestimento, meio-fio com sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito, entre outras benfeitorias.

Moisés de Andrade anunciou os trechos que serão contemplados nesta obra. “Vamos revitalizar a Avenida Curitiba, entre a Rua José Francisco dos Santos em direção à Rua Luiz E. de Assis, também faremos a Rua José Francisco dos Santos , nos trechos entre as ruas Urbino Novaes e Pedro Paulista, além da Rua Albano Muller, entre as ruas Gonair Leite e José Pantano”, afirma.

O prefeito também reafirma seu compromisso com a infraestrutura do município “Agradeço ao Goverdo do Estado, que vem sendo um grande parceiro do nosso município. Seguimos na luta para honrar nosso compromisso com a população, e pode ter certeza que em breve estaremos anunciando mais conquistas”, finaliza.

