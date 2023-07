Ruas da Vila Nova Porã e Jardim Europa recebem pavimentação com pedra poliédrica

A Prefeitura de Ivaiporã proporciona grandes melhorias na cidade, e os moradores e comerciantes das Ruas Feliciano Vidal (Vila Nova Porã), Espanha e Ucrânia (Jardim Europa) – mais conhecido como Xurupita, têm motivos para comemorar a execução da pavimentação com pedra irregular.

Estas obras são realizadas pela Prefeitura de Ivaiporã, que tem como prioridades a acessibilidade, a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. Com a pavimentação em pedra irregular, as vias ganham melhor infraestrutura, proporcionando mais condições de tráfego.

A pavimentação das Ruas Espanha e Ucrânia, próxima a 6ª Companhia Independente de Polícia Militar, trará benefícios significativos para os moradores. Beneficiados também serão aqueles que vivem na Rua Feliciano Vidal, onde a obra encontra-se em execução. Em breve, não haverá mais barro ou poeira.

Rosileia Dalbelo, que mora na Rua Marialva – Vila Nova Porã, se locomove pela Rua Feliciano Vidal e afirmou que a obra é muito importante. “Antes da pedra irregular os carros atolavam devido ao barro. Quando for concluída vai ajudar bastante na locomoção de crianças e idosos”, afirmou a moradora.

As obras refletem o compromisso da Prefeitura de Ivaiporã em investir na infraestrutura urbana, atendendo às necessidades e anseios da população. A acessibilidade e a mobilidade são fundamentais para o desenvolvimento sustentável da cidade, e a pavimentação com pedra irregular é mais um passo em direção a uma cidade mais acessível.

“Estamos comprometidos em tornar a nossa cidade mais acessível e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores. A pavimentação com pedra irregular nas Ruas Feliciano Vidal, Espanha e Ucrânia comprova o nosso compromisso assumido com a população. Seguimos trabalhando incansavelmente para promover o desenvolvimento do município”, avisou o prefeito Carlos Gil.

O impacto positivo dessas melhorias será sentido no dia a dia dos moradores e comerciantes, facilitando o deslocamento e valorizando os imóveis.

