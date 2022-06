Rua Placídio Miranda ganha asfalto e interliga bairros à Av. Ladislao

Da Redação

Quem reside na Rua Placídio Miranda – próxima à Cervejaria Hawp Bier comemora as obras que a Prefeitura de Ivaiporã executa por meio do Departamento Municipal de Obras. São 50 anos à espera por obras de galerias de águas pluviais, meio fio, acessibilidade, calçadas com piso tátil para facilitar o deslocamento de pessoas com deficiência e sinalização horizontal e vertical.

continua após publicidade .

O prefeito Carlos Gil e o diretor do Departamento Municipal de Obras, Bruno Montoro, acompanharam os serviços que beneficiam os moradores do Residencial Ivaiporã 2, Vilas João XXIII e Luiz XV, e os Jardins Aeroporto e Casa Grande I, II, II e IV uma vez que interligam com a Avenida Ladislao Gil Fernandez.

“A facilidade de locomoção irá significar economia de tempo e de combustível para motoristas e motociclistas. Trata-se de uma obra feita conforme os padrões técnicos e pensando especialmente na segurança da população”, afirmou o prefeito Carlos Gil.

continua após publicidade .

Neídes Alves Afonso e a irmã Neusa Alves Afonso não esconderam a felicidade por ver o asfalto na porta de casa. “Não desmerecendo os prefeitos anteriores – Carlos Gil é o melhor prefeito de Ivaiporã, porque ele avisou que faria a obra e atendeu os nossos pedidos”, declarou Neídes Afonso.

A parte de urbanização encontra-se em fase de execução: paisagismo, calçadas e sinalização horizontal e vertical em 2.378,49 m².