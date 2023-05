Roubo frustrado acaba em pedido por 'pinga' no Vale do Ivaí; entenda

Da Redação

A arma foi identificada como um simulacro

Um roubo terminou em frustação e muita confusão na cidade de Califórnia, no Vale do Ivaí, na madrugada deste sábado (20). O suspeito, de 31 anos, estava armado e tentou assaltar um homem, mas quando a vítima afirmou que não tinha dinheiro, o ladrão decidiu pedir uma pinga. No final, o criminoso acabou detido por populares.

Tudo aconteceu por volta das 00h43, na Rua Santa Cruz do Monte Castelo, área central do município. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 52 anos, foi abordada pelo bandido armado com o que seria um revólver na cor preta. O criminoso anunciou o roubo e solicitou dinheiro e o veículo, apesar de não saber dirigir.

A vítima informou que não tinha dinheiro, então o suspeito afirmou que se ele comprasse uma "pinga" para ele já estava bom. Ambos os homens foram em direção a um bar da região. O bandido estava com a arma de fogo próximo à cabeça da vítima.

No entanto, quando eles entraram no estabelecimento, os demais clientes correram para ajudar o homem e detiveram o suspeito até a chegada da Polícia Militar (PM). Ao chegarem, as autoridades se depararam com o homem contido pelos populares e a arma, que acabou sendo identificada com uma simulacro, caída no chão.

De acordo com as autoridades, o suspeito estava sob efeito de drogas ilícitas. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul para providências necessárias.

