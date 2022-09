Rotary de Jardim Alegre entrega cadeira de rodas motorizada à jovem

Da Redação

O Rotary Club de Jardim Alegre (distrito 4710), adquiriu uma cadeira de rodas motorizada para doação para a jovem Amanda Gabriele Carvalho dos Santos

O Rotary Club de Jardim Alegre (distrito 4710), adquiriu uma cadeira de rodas motorizada para doação para a jovem Amanda Gabriele Carvalho dos Santos, 23 anos, estudante do ensino médio no Colégio Cristóvão Colombo. A iniciativa foi viabilizada com a promoção de feijoada organizada pelos rotarianos do clube de serviço com apoio de empresas e pessoas da cidade e também da região. Veja o vídeo abaixo.

Segundo a presidente do clube de serviços, Rosangêla Rossato Paschulski, a ação social partiu a pedido da diretora do colégio estadual Sara Jane, através do secretário do clube de serviços, Carlos Eduardo dos Santos. “Esse é um momento marcante na vida de cada um de nós rotarianos, podermos proporcionar essa alegria para a Amanda. O ser humano precisa do nosso amor, do nosso carinho e nós rotarianos estamos aqui para ajudar a comunidade”.

A governadora assistente do distrito 4710 Rose Cirço, que na oportunidade representava o governador distrital Paulo Roberto Balla e o vice Seizi Kawano parabenizou a ação dos rotarianos de Jardim Alegre e disse, “Rotary é isso, é estar na presença da comunidade, é buscar os anseios e buscar soluções”.

A diretora do colégio, Sara Jane, agradeceu ao Rotary Club e destacou as qualidades de Amanda. “Ela é muito inteligente e esforçada também. Todos os cursos oferecidos pela escola, além das disciplinas do curso médio, ela vem fazer robótica, ajuda também no projeto Mão Amiga. Ela está envolvida em tudo. É uma distância entre a casa dela até aqui e o tio, sempre a levando e trazendo. Agora com essa cadeira motorizada, a Amanda vai ter a liberdade de andar sozinha”.

O tio Marcos Antônio Botolo, que desde criança cuida de Amanda, se mostrou muito emocionado e agradecido com a ação rotária. “Ela agora vai ter a sua liberdade de verdade. Um gesto que fez feliz a Amanda e todas essas pessoas que estão aqui. Seria tão bom, se todos transformassem o mundo assim”, completou.

O evento que aconteceu no pátio do colégio contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas, o vice-prefeito Moisés dos Santos, a presidente do legislativo municipal Sonia Campos, o ex-prefeito de Rio Branco do Ivaí Gerôncio Carneiro Rosa, a chefe do Núcleo Regional de Agricultura, Vitória Maria Holzmann, Jaime Menezes da C. Vale, Osmar Pepe do Sindicato Rural de Jardim Alegre, Vilma Rosales da Apae de Jardim Alegre, Gabriela Alves da 22ª Regional de Saúde e Cristiane Singh vice-presidente da OAB de Ivaiporã, dentre outros.

Colaboração

Para a aquisição da cadeira de rodas motorizada, além dos recursos arrecadados com a feijoada, houve ainda doação em dinheiro das empresas de Jardim Alegre, Classic Couros e Usinagem Ivaí.

Para a promoção da feijoada deram apoio Maristela Scaramal e Rubens Vanderlei de Castro que doaram 24 quilos de feijão preto, Alex Beef Center um pernil, Sanches Alimentos - pertences para feijoada, Embutidos Joel – pertences para Feijoada, produtos Lajeado - pertences para feijoada, Multipla Pack doou as embalagens e Restaurante Paladar o botijão de gás. ASSISTA: null - Vídeo por: Reprodução





