Rotary Club Jardim Alegre entrega posicionador veicular a Paulo Kawan

Em uma reunião muito emocionante, o Rotary Club Jardim Alegre entregou na quarta-feira (15), um posicionador veicular para o menino Paulo Kawan, de 10 anos. O equipamento foi adquirido com recursos através de um bingo solidário organizado pelos rotarianos no Clube da Piscina no dia 4 de dezembro. O equipamento foi adquirido por R$ 2.383,00.

O posicionador veicular é desenvolvido para crianças com deficiência que possuem alguma disfunção motora, como paralisia cerebral. O intuito do posicionador é proporcionar mais conforto para a criança dentro do carro, durante trajetos e viagens.

Segundo a presidente do clube de serviços, Rosangêla Rossato Paschulski, a ação social partiu a pedido de Carmem Maria dos Santos, avó de Paulo Kawan, que relatou as dificuldades de transporte do neto.

Rosangêla agradeceu todos os rotarianos pelo trabalho realizado na venda e na promoção do bingo, as empresas e pessoas que fizeram a doação de brindes. Também agradeceu a diretoria do Club da Piscina que cedeu o espaço e a diretoria da comunidade do salão comunitário do distrito de Barra Preta, que emprestou cadeiras e mesas. “Foram muitas pessoas que abraçaram essa ação, e só posso agradecer esse espírito solidário de toda a nossa população”, disse a presidente do Club.

“Esse daí com certeza é o maior presente que ele ganhou. Acho que não tem dinheiro que pague esse trabalho tão bonito que os rotarianos fazem”, agradeceu emocionada a avó de Paulo Kawan.

Claudineia Candida Donisio, mãe de Paulo Kawan, também agradeceu a todos, e disse que o posicionador veicular vai facilitar e dar mais conforto ao filho.

“Ele ficava todo desconfortável e não tinha como posicionar ele certinho no carro e acabava sofrendo muito. Por isso, agradeço a cada um de vocês e a todos que colaboraram. Especialmente minha sogra, que é uma boa avó graças a Deus, e se não fosse ela, nem estaríamos aqui recebendo o posicionador para o Kawan”, assinalou Claudineia.

