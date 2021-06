Rotary Club faz doações à Prefeitura de Ivaiporã

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na segunda-feira (8), o Rotary Club Ivaiporã entregou três camas, 40 mantas e 10 equipamentos de proteção individual (EPI) à Prefeitura de Ivaiporã. Os produtos foram entregues ao prefeito interino Marcelo Reis e à diretora do Departamento Municipal de Assistência Social, Flávia Kuss.

A entrega dos produtos foi feita pelo presidente do Rotary Club Ivaiporã, Marco Antônio Esquiçato, presidente da Fundação Rotária, José Carlos Ferreti, a secretária do clube de serviço, Rose Sirço, e pelo rotariano Mauro Merigue.

Os produtos são referentes a três projetos denominados de Mantas de Amor, escrito pelo Departamento Municipal de Assistência Social (Amélia Chomen); Acolhe, escrito pelo Departamento Municipal de Assistência Social (Amélia Chomen); e Cuida de Mim, apresentado pelo Rotary Club Ivaiporã. Os projetos foram encaminhados ao Distrito Rotário 4710 pelo clube de serviços.

As mantas serão entregues às crianças atendidas pelo Departamento Municipal de Assistência Social. As camas serão entregues à Casa de Passagem. Os equipamentos de proteção individual destinados para 10 famílias cadastradas no Cras (Centro de Referência da Assistência Social), que trabalham recolhendo materiais recicláveis nas ruas. Trata-se de capacete, colete, luvas e óculos de proteção.

“É muito gratificante entregar camas, mantas e equipamentos de proteção individual para quem precisa. Também iremos entregar cadeiras de rodas em Ivaiporã [três para o Instituto de Saúde Bom Jesus], Jardim Alegre [três para o Hospital Municipal], Lidianópolis [três para Apae] e Grandes Rios [três para o Lar dos Idosos]”, contou Marco Antônio Esquiçato.

Segundo Rose Sirço a missão do clube de serviços é servir ao próximo especialmente em tempos de dificuldades causadas pela pandemia do coronavírus (Covid-19). “É necessário proteger aqueles que recolhem materiais recicláveis nas ruas devido ao risco de contaminação pelo coronavírus e oferecer condições de acolhimento à população que procura a Casa de Passagem”, defendeu Rose Sirço.

O prefeito interino Marcelo Reis agradeceu ao Rotary Club Ivaiporã pelo gesto de empatia com quem mais precisa de apoio e afirmou que administração municipal é focada na assistência social. “Os produtos são muito úteis para melhorar a qualidade dos serviços sociais e esperamos firmar mais parcerias com Rotary Club Ivaiporã”, declarou Marcelo Reis.