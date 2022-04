Rotarianos realizam trabalho voluntário na Casa das Fraldas

Da Redação

Em mais um gesto solidário, rotarianos do Rotary ClubIvaiporã e Rotary Club Jardim Alegre participaram na última quinta-feira (13) de trabalho voluntário na Casa das Fraldas de Ivaiporã. Por mês são confeccionadas na entidade cerca de 8 mil unidades, que são distribuídas gratuitamente as pessoas em situação de vulnerabilidade social, cadastradas na instituição.

Conforme o rotariano Marco Esquiçato, a Casa das Fraldas é um projeto de ação social da Fundação Beneficente de Ivaiporã, um grupo de amigos que fornecem os materiais para a fabricação de fraldas, além de alguns empresários que esporadicamente também fazem a doação de recursos.

A confecção das fraldas é todo desenvolvidas por voluntários, são grupos de amigos, estudantes, grupos de idosos, membros de clubes de serviços, funcionários de empresas e órgãos públicos, integrantes de movimentos religiosos.

“Nós do Rotary Club Ivaiporã e o Rotary Jardim Alegre optamos por participar na produção das fraldas uma vez por mês, já que tem várias entidades contribuindo”, explicou Esquiçato.

A presidente do Rotary Jardim Alegre, Rosângela Rossatto Pachulski também destacou e parabenizou todos os voluntários que se dispõem a ajudar na confecção das fraldas e em outras ações realizadas pela associação. “Para as pessoas atendidas pela ação, a fralda é importantíssimo, porque dificilmente teriam condições de comprar. Estarmos colaborando com esse projeto nos deixa muito felizes”, completou Rosângela.