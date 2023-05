Rotarianos põem a mão na massa e recuperam praça vandalizada

Da Redação

No último sábado (20), membros do Rotary Club de Jardim Alegre, resolveram pôr a mão na massa para recuperar a Praça Fridolin Barbist (Praça do Centro Social) que foi vítima de um ato de vandalismo na madrugada de terça-feira (16).

Os vândalos destruíram parte da calçada de paver que foi arrancada e quebrada, danificaram brinquedos infantis que também foram pichados.

Durante o dia, os rotarianos fizeram a limpeza com thinner nos brinquedos e restauraram a calçada com novos bloquetes. Os brinquedos que foram quebrados foram levados para conserto em uma empresa da cidade.

A presidente do clube de serviços Rosângela Rossatto Pachulski agradeceu os companheiros pelo entusiasmo durante o trabalho de recuperação da praça. “Os companheiros do clube são incansáveis e graças a isso nossas ações são realizadas sempre com êxito”, elogiou Rosangela.

O prefeito José Roberto Furlan, destacou o trabalho que o Rotary Club realiza em Jardim Alegre.“Quero agradecer imensamente os rotarianos. O trabalho que eles realizaram na praça mostra o amor e a dedicação que tem por nossa cidade. São pessoas sensacionais que têm feito a diferença em Jardim Alegre”, enfatizou Furlan.

