Rotam tira de circulação 1,5 kg de cocaína e prende suspeitos

A equipe da Rotam da 6ª CIPM apreendeu um grande volume de drogas, incluindo cocaína e maconha, durante abordagem na Vila Verde, em Borrazópolis, na noite de quinta-feira (24).

Conforme consta no boletim de ocorrência da PM, por volta das 19 horas, a equipe da Rotam na Rua Basilio Codognoto abordou um veículo com três ocupantes. Durante a revista, foram encontrados um pote com 10 gramas de maconha, uma bucha de cocaína de 1 grama escondida na capinha de um celular, e outra bucha de 1 grama no tapete do carro.

Nas proximidades, os policiais avistaram um casal em atitude suspeita próxima a duas residências. Quando a equipe se aproximou, uma pessoa que estava no quintal começou a gritar para avisar sobre a chegada da polícia, alertando um indivíduo que estava em uma casa abandonada ao lado.

Este tentou se livrar de alguns objetos, jogando-os no terreno de outra casa, e tentou fugir, mas foi contido pela equipe e algemado para evitar nova fuga.

Na casa abandonada, a equipe localizou dois tabletes de cocaína pesando 1,5 kg que poderia render ao tráfico R$ 150 mil, segundo a PM. Também foram apreendidos no local mais cinco tabletes de maconha pesando 124 gramas. Na residência onde o casal reside, foram encontradas cinco buchas de cocaína (8 gramas), 34 gramas de maconha e R$ 481 em dinheiro.

Diante disso, os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Faxinal, junto com toda a droga e os objetos apreendidos, incluindo dois celulares. Um dos detidos confessou estar vendendo drogas há cerca de seis meses.

