Rotam recupera carro que havia sido furtado em Marialva

A Polícia Militar (PM), recuperou na tarde desta quinta-feira (7) um carro modelo Chevrolet Cruze que havia sido furtado em Marialva, no norte do Paraná.

Segundo os policiais, eles estavam em patrulhamento pela cidade de Mauá da Serra, quando receberam a informação de que o veículo em questão estaria passando pela rodovia BR-376.

Por conta disso, os agentes se posicionaram na rodovia para fazer a abordagem. Segundo os PMs, o veículo passou pela viatura em determinado momento, mas não obedeceu a ordem de parada e começou a acelerar.

Ainda como consta no Boletim de Ocorrências, durante a fuga, o motorista por várias vezes utilizou o carro como arma se movendo bruscamente contra a viatura. No entanto, e determinado altura os agentes conseguiram parar o carro do suspeito. O motorista de 27 anos ainda tentou correr a pé do local, mas foi pego pelos PMs.

Segundo os policiais, o homem afirmou que havia vendido o carro para uma pessoa, e esta por sua vez, revendeu o veículo para um morador de Marialva, que não fez o pagamento. Por conta disso, ele furtou o carro do homem.

