Rotam prende três suspeitos e apreende quase 4 kg de maconha em Ivaiporã

A equipe da Rotam prendeu três suspeitos de tráfico de drogas na noite de terça-feira (9), em Ivaiporã. A ação começou área central da cidade e resultou na apreensão de quase quatro quilos de maconha, além de balanças de precisão, celulares e um veículo que seria utilizado no transporte dos entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais faziam patrulhamento na Av. Souza Naves quando perceberam que um homem dispensou um objeto ao notar a aproximação da viatura. Durante a abordagem, a equipe encontrou um invólucro com 259 gramas de maconha.

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Na sequência, os policiais foram até a residência do suspeito. No local, localizaram mais 814 gramas da droga divididas em três tabletes e duas balanças de precisão.

As diligências continuaram e levaram a equipe até uma conveniência de Ivaiporã, onde trabalhavam outros dois suspeitos investigados por participação no esquema.

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Nas buscas realizadas nas residências deles, a Rotam encontrou mais 2,9 quilos de maconha prensada, distribuídos em três tabletes e outras porções menores. Os policiais também apreenderam três balanças de precisão, diversas embalagens usadas para armazenar drogas e 18 gramas de maconha do tipo dry.

Além dos entorpecentes, foram recolhidos quatro celulares, equipamentos eletrônicos, duas facas e um carro apontado pela PM como utilizado no transporte da droga.

Os três suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia junto com todo o material apreendido. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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