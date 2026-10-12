Rotam prende três suspeitos de tráfico de drogas em Ivaiporã
Ação apreendeu maconha, celulares e um veículo; polícia não divulgou a identidade dos envolvidos ou a rota do entorpecente
Três pessoas foram presas no último sábado (10) em Ivaiporã, suspeitas de envolvimento com o tráfico intermunicipal de drogas. A operação, conduzida pela equipe das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), resultou na detenção de um homem e duas mulheres, além da apreensão de 100 gramas de maconha do tipo dry, um veículo e dois aparelhos celulares.
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Os resultados da ação policial foram divulgados pela própria corporação por meio de publicações nas redes sociais. Apesar da confirmação das prisões e do recolhimento dos materiais ilícitos, a Polícia Militar não divulgou detalhes operacionais para não atrapalhar possíveis desdobramentos. Não foram informados o endereço exato da abordagem, a identidade dos suspeitos, as circunstâncias da investigação ou quais municípios fariam parte da rota de distribuição dos entorpecentes.