ROTAM prende três em ação contra tráfico de drogas em Ivaiporã

Policiais da ROTAM da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) prenderam três homens na noite de quinta-feira (23), em uma ação contra o tráfico de drogas em Ivaiporã.

Após receberem denúncias devidamente registradas junto ao serviço de inteligência da 6ª CIPM relatando tráfico de drogas em uma casa na Rua Visconde do Rio Branco, durante patrulhamento os policiais viram um VW Voyage parar a cerca de 20 metros da residência suspeita.

Um rapaz de camiseta branca desceu do banco do carona, entrou e saiu da casa rapidamente, escondendo algo dentro do calçado entrou no carro que saiu rapidamente sentido a Av. Aparício Cardoso Bitencourt.

Sendo realizada a abordagem, foi localizado com o passageiro, uma bucha de maconha pesando 2,790 gramas. De início o abordado negou que tinha comprado a droga na casa que tinha acabado de sair, porém o motorista do carro, afirmou que levou seu cunhado até a casa e ele teria pegado com o traficante a bucha de maconha.

Sendo então o abordado que estava com com droga recebeu voz de prisão. Ele então optou por colaborar e afirmou que havia acabado de adquirir a bucha de maconha pelo valor de R$10,00.

Diante do flagrante, a guarnição se deslocou para residência para realizar a prisão de quem entregou a droga, porém ele ao perceber a presença da equipe policial tentou se evadir correndo e jogou um pacote que estava com ele próximo a porta.

Um outro indivíduo que também estava no mesmo local também tentou sair correndo. Após ambos notarem que estavam cercados pela equipe, um deles veio a reagir contra a prisão partindo pra cima da equipe com socos e chutes, mas acabou contido.

O pacote arremessado pelo suspeito, continha quatro tabletes de maconha pesando 166,700 gramas. O outro indivíduo ao se ver cercado, entregou-se deitando ao chão, em sua mão foi encontrado um tablete de maconha pesando 29,670 gramas e em seu bolso havia a quantia de R$200,00.

Diante dos fatos todos os envolvidos foram levados a 6ª CIPM para confecção do B.O.U e depois entregues com as provas apreendidas para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

