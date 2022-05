ROTAM prende suspeitos e apreende drogas em Lidianópolis

Da Redação

Dois homens foram presos pela equipe ROTAM da Polícia Militar, após serem flagrados com entorpecente em Lidianópolis. A prisão aconteceu após denúncias diretamente à equipe policial, na quarta-feira (18), por volta das 21h40.

A ROTAM realizava patrulhamento em Lidianópolis, quando uma pessoa abordou a equipe e relatou que um indivíduo com um veículo HRV branco havia se associado a um morador de Lidianópolis, e ambos estariam realizando intensa traficância. Disse ainda que a cerca de 40 minutos antes, eles estavam fazendo a venda de droga em Lidianópolis e posteriormente haviam saído sentido Ivaiporã.

Os policiais deslocaram patrulhamento pela PR 466 sentido Ivaiporã sendo encontrado o HRV no sentido contrário. Os policiais fizeram o retorno e o veículo suspeito aumentou a velocidade e entrou em uma estrada rural.

Foi realizada a abordagem e constatado quatro ocupantes, com dois deles, nada de ilícito encontrado. Com o motorista havia um invólucro contendo 0,27 gramas de cocaína e com outro passageiro mais 0,24 gramas também de cocaína e R$178,00 reais em cédulas.

Sendo então dado voz de prisão aos dois, os quais foram algemados. Um deles, afirmou ser morador de Lidianópolis, em uma casa já alvo de denúncias de tráfico de drogas.

Diante do fato a equipe foi até a residência, sendo localizado uma balança de precisão e uma sacola contendo 0,40 gramas de cocaína (suficiente para fazer aproximadamente 80 buchas vendidas a R$ 50,00 reais cada).

Ambos foram encaminhados para a 54ª DRP, juntamente com droga, dinheiro e veículo utilizado para traficância.