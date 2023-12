Rotam prende suspeitos de tráfico e motorista embriagado na região

No sábado (2), dois indivíduos foram detidos em São João do Ivaí sob suspeita de envolvimento no tráfico de drogas, em São João do Ivaí. A ação foi realizada pela equipe Rotam da Polícia Militar, após receber denúncias de tráfico na Rua José Gonçalves de Melo, localizada no Jardim Ivaí.

continua após publicidade

De acordo com informações da PM, os policiais da Rotam realizaram diligências nas proximidades do local indicado e conseguiram abordar os suspeitos, que estavam em um veículo VW Gol.

- LEIA MAIS: Vizinhos brigam em razão de conta de água atrasada e PM é chamada

continua após publicidade

Durante a abordagem, foi encontrada uma quantidade de maconha com os detidos, o que levou os policiais a se deslocarem até a residência. Na casa, foram localizados mais 116 gramas de maconha, além de duas balanças de precisão.

O motorista do Gol, que apresentava sinais de embriaguez, realizou o teste do bafômetro, o qual aferiu 0,39 mg/l de álcool no sangue. Ele também vai responder pelo crime de embriaguez ao volante.

Siga o TNOnline no Google News