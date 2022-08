ROTAM prende suspeitos de tráfico de cocaína em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos na noite de quinta-feira (21), em Ivaiporã. Conforme a Polícia Militar (PM) nas casas dos suspeitos foram apreendidos 185 gramas de cocaína, balança de precisão e eppendorfs.

A ação policial da ROTAM ocorreu por volta das 21h20 na Rua Placídio Miranda, onde foi localizado os dois suspeitos dentro de um Vectra que segundo denúncias anônimas diretamente a equipe policial e também ao serviço de inteligência da 6ª CIPM realizavam a venda de drogas em uma residência situada à Rua Dom Pedro II.

De acordo com a PM, durante a abordagem, eles foram indagados quanto às denúncias e ambos afirmaram que poderiam ser feitas buscas em suas residências.

Na casa de um deles foram encontrados 13 eppendorfs com cocaína, prontos para a venda, pesando 16,5 gramas - normalmente vendidos a 50,00 reais cada - três invólucros pequenos de cocaína pesando 2,1 gramas, dois invólucros grandes de cocaína pesando 23,7 - que se fracionados renderia aproximadamente mais 23 eppendorfs para venda.

Na residência do outro suspeito foram encontrados uma balança de precisão, um saco plástico grande com 143 gramas de cocaína, sendo que o abordado confessou que realiza a distribuição de drogas na cidade. Ao todo foram apreendidos 185 gramas do entorpecente.

