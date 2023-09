ROTAM prende suspeitos de atuarem no tráfico de drogas em Lidianópolis

Policiais militares da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) prenderam em flagrante quatro homens suspeitos de tráfico de drogas, na noite de sábado (16), em Lidianópolis.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da ROTAM, após denúncias prendeu os suspeitos em uma casa na Rua Juciane Luiz.

Foram apreendidos na residência e em posse os detidos 254 gramas de cocaína, 29 gramas de maconha, R$ 1.050,00 em dinheiro, além de outros objetos de procedência duvidosa.

Os suspeitos com todo o material apreendido, foram encaminhado para Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e demais providências.

O comando da 6ª CIPM, reforça que a sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190.

