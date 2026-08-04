Rotam prende suspeito e apreende quase 3,4 kg de maconha em Ivaiporã

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Operação da Rotam terminou com um preso e a apreensão de quase 3,4 quilos de maconha em Ivaiporã

A Rotam da 6ª CIPM prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas em Ivaiporã na tarde de segunda-feira (3), na Vila Santa Terezinha. A ação ocorreu após denúncias de venda de drogas no bairro. Os policiais apreenderam quase 3,4 quilos de maconha, celulares, dinheiro e materiais usados para embalar os entorpecentes.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe investigava as denúncias quando localizou e abordou o suspeito. No bolso dele, os policiais encontraram quatro porções de maconha já separadas para a venda.

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Em seguida, a equipe fez buscas na residência do homem. No imóvel, localizou mais porções da droga, quatro tabletes de maconha e utensílios usados para cortar e embalar os entorpecentes.

Ao todo, a PM apreendeu aproximadamente 3,4 quilos de maconha, distribuídos entre porções e tabletes. Também recolheu dois celulares, três utensílios utilizados no preparo da droga, outros materiais e R$ 280 em dinheiro.

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O suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia junto com todo o material apreendido. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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