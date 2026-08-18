Rotam prende suspeito e apreende mais de 430g de maconha em Ivaiporã
Abordagem ocorreu no Jardim Nova Porã após equipe flagrar uma venda de drogas em uma residência apontada como ponto de tráfico
A equipe Rotam da 6ª CIPM prendeu um suspeito e apreendeu mais de 430 gramas de maconha no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã, na noite de segunda-feira (17).
Segundo o registro da Polícia Militar, a equipe flagrou a venda de entorpecentes em uma residência conhecida como ponto de tráfico.
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Durante a abordagem, um homem que havia acabado de adquirir drogas foi encontrado com 52,5 gramas de maconha.
Na sequência, os policiais foram até a residência do suspeito. Ele foi abordado em via pública e, segundo o registro, desobedeceu à ordem da equipe e quebrou o próprio celular.
De acordo com o boletim de ocorrência, a ação teria sido feita com o objetivo de destruir possíveis provas. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e fraude processual.
Durante a busca na residência, os policiais localizaram mais 382,4 gramas de maconha e uma balança de precisão. Ao todo, foram apreendidos 434,9 gramas de maconha, além de um aparelho eletrônico e R$ 150 em dinheiro.
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