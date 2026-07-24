Rotam prende suspeito de tráfico após encontrar cocaína em calçado de criança em Ivaiporã

A equipe Rotam da 6ª CIPM prendeu um suspeito de tráfico de drogas em Ivaiporã na tarde de quinta-feira (23). A ação ocorreu no Jardim Nova Porã, após denúncias de que o homem utilizava um veículo para fazer entregas de entorpecentes. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu cocaína, dinheiro, uma balança de precisão e materiais usados na comercialização da droga.

Segundo a PM, a equipe abordou o suspeito enquanto ele estava com o carro citado nas denúncias. Na revista pessoal, os policiais encontraram três porções de cocaína.

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Na sequência, os militares fizeram buscas na residência do investigado. No imóvel, localizaram mais duas porções de cocaína escondidas dentro do tênis de uma criança de dois anos.

De acordo com a Polícia Militar, o local onde a droga estava guardada representava risco à criança, já que o entorpecente estava ao alcance e poderia ser ingerido.

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Durante as buscas, os policiais também apreenderam uma balança de precisão, dinheiro em espécie e embalagens normalmente utilizadas para fracionar e acondicionar cocaína para venda.

Ainda na residência, um adolescente foi apreendido. Conforme informou a PM, ele declarou que estava no imóvel realizando a venda da droga a pedido do morador.

O suspeito, o adolescente apreendido e todo o material recolhido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ivai

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