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Rotam prende suspeito de tráfico após encontrar cocaína em calçado de criança em Ivaiporã

Polícia Militar encontrou porções de cocaína, balança de precisão, dinheiro e materiais usados para embalar drogas

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 07:41:47 Editado em 24.07.2026, 07:41:40
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Rotam prende suspeito de tráfico após encontrar cocaína em calçado de criança em Ivaiporã
Autor Duas porções de cocaína estavam escondidas dentro do tênis de uma criança - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A equipe Rotam da 6ª CIPM prendeu um suspeito de tráfico de drogas em Ivaiporã na tarde de quinta-feira (23). A ação ocorreu no Jardim Nova Porã, após denúncias de que o homem utilizava um veículo para fazer entregas de entorpecentes. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu cocaína, dinheiro, uma balança de precisão e materiais usados na comercialização da droga.

Segundo a PM, a equipe abordou o suspeito enquanto ele estava com o carro citado nas denúncias. Na revista pessoal, os policiais encontraram três porções de cocaína.

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LEIA MAIS: Homem quebra depósito, se fere e furta ferramenta de escola em Ivaiporã

Na sequência, os militares fizeram buscas na residência do investigado. No imóvel, localizaram mais duas porções de cocaína escondidas dentro do tênis de uma criança de dois anos.

De acordo com a Polícia Militar, o local onde a droga estava guardada representava risco à criança, já que o entorpecente estava ao alcance e poderia ser ingerido.

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Durante as buscas, os policiais também apreenderam uma balança de precisão, dinheiro em espécie e embalagens normalmente utilizadas para fracionar e acondicionar cocaína para venda.

Ainda na residência, um adolescente foi apreendido. Conforme informou a PM, ele declarou que estava no imóvel realizando a venda da droga a pedido do morador.

O suspeito, o adolescente apreendido e todo o material recolhido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Ivai

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