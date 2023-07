Rotam prende suspeito de fazer "delivery" de drogas em Apucarana

A Rotam, da Polícia Militar (PM), prendeu nesta quarta-feira (19) um homem suspeito de tráfico de drogas em Apucarana. Ele foi flagrado com 23 porções de maconha e 5 de haxixe, além de uma balança de precisão. Segundo a PM, ele atuava como “delivery” de entorpecentes, ou seja, levava as drogas até a casa dos usuários.

Durante patrulhamento, a equipe avistou um veículo VW/Gol na via pública, com o condutor tentando “dar tranco”. Além do motorista, uma passageira estava no carro. Durante vistoria dos veículos, porções de drogas foram localizadas e ele identificado. A Rotam seguiu até a Rua Guapuruvu, no Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, onde o suspeito escondia mais entorpecentes na casa da mãe dele.

Na residência, a Rotam encontrou várias porções prontas para venda e a balança de precisão. O rapaz foi preso e encaminhado juntamente com os entorpecentes apreendidos para a 17ª SDP (Subdivisão Policial), de Apucarana.

