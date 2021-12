ROTAM prende suspeito de comércio ilegal de arma de fogo

Da Redação

Um homem foi preso suspeito de comércio ilegal de arma de fogo na quarta-feira (8), no distrito de Jacutinga, em Ivaiporã. Na residência dele foram apreendidas armas e munições.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe ROTAM em patrulhamento pelo Rua Ivaiporã no distrito de Jacutinga, avistou um indivíduo que é citado em denúncias de venda ilegal de arma de fogo. Diante da suspeita ele foi abordado e ao ser confrontado com o teor da denúncia, ele confirmou que possuía duas armas de fogo em sua residência e que possuía mais armas anteriormente, porém já teria negociado.

A equipe então se deslocou a residência na localidade de Três Ranchinhos, sendo localizado em um quarto m revolver calibre .38 municiado com seis munições intactas (sem marca e numeração aparentes) e uma espingarda .28 municiada com um cartucho intacto. Encontrado também outras sete munições intactas de calibre.38 e um cartucho .28 com recarga artesanal.

Na cozinha foi encontrado ainda uma porção de maconha pesando 3,6 gramas. O abordado, afirmou não possuir autorização para possuir arma de fogo, sendo então dado voz de prisão ao mesmo e conduzido a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.