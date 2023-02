ROTAM prende reincidente no tráfico de drogas, em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um tijolo de maconha, cocaína e crack foram apreendidos no início da noite de quarta-feira (22), pela ROTAM em Ivaiporã. As drogas estavam em um imóvel localizado Avenida Aramis Athyde, no Conjunto Mourão Filho, em frente à Escola Municipal Carlos Lacerda e um uma residência na rua Ceará. Um homem, que já tinha outras passagens pelo crime de tráfico de drogas, e uma mulher foram presos.

continua após publicidade .

Segundo informações do boletim de ocorrência, durante patrulhamento da equipe da PM no bairro, os policiais abordaram uma mulher que estava em uma moto Honda Titan que havia saído de uma casa suspeita de tráfico de drogas.

- LEIA MAIS: Ladrão bate carro ao fugir da Polícia Militar de Apucarana

continua após publicidade .

Foi encontrada com a abordada, que disse ser usuária de drogas, uma pedra de crack com peso aproximado em 200 miligramas. Ela confirmou que havia comprado na casa que tinha saído e pagado R$ 50,00. Durante a abordagem da usuária, os policiais viram o suspeito, saindo com seu carro, um Ford Fiesta, acompanhado de um adolescente.

Quando retornou, ele desobedeceu ordem de abordagem e entrou correndo na casa em direção ao banheiro, onde acabou detido e algemado. Dentro do vaso sanitário foram encontrados três invólucros de cocaína, pesando 14,010 gramas e quatro invólucros de crack, pesando 24,400 gramas.

No bolso dele ainda foi encontrado uma carteira com R$ 986,00 reais em cédulas diversas. Em buscas pela casa foi encontrado ainda uma pedra de crack de 6,880 gramas.

continua após publicidade .

Questionado o adolescente de 14 anos, sobrinho do abordado, ele relatou que havia ido a casa da namorada do detido, na rua Ceará, onde as drogas eram escondidas.

No local, a moradora, mãe da namorada do suspeito, segundo a polícia, inicialmente negou que tivessem drogas no local, e autorizou as buscas.

Após o início das buscas, ela optou por colaborar e indicou que os entorpecentes estavam sob um sofá no quarto dela, onde foi localizada e apreendida uma mochila contendo um tijolo e mais algumas porções de crack pesando 387 gramas de crack; e mais algumas porções já embaladas de cocaína pesando 262 gramas; e dois tijolos de maconha pesando 1.298 kg, sendo então dada voz de prisão mulher.

continua após publicidade .

Os envolvidos foram entregues à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, para as medidas de polícia judiciária, juntamente com as drogas e o Ford Fiesta.

A placa da motocicleta Honda Titan azul conduzida pela usuária estava adulterada, era de uma Twister preta, por este motivo a motocicleta também foi encaminhada a delegacia para as providências cabíveis.

A ação policial foi realizada pela equipe Alfa da ROTAM e contou com apoio da equipe RPA. O Conselho Tutelar também foi acionado e tomou as providências cabíveis em relação ao adolescente que estava na residência.

Siga o TNOnline no Google News