Rotam prende quatro suspeitos de tráfico de drogas em Ivaiporã

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Duas mulheres foram abordadas com drogas e dois homens foram apontados como fornecedores e financiadores do esquema.

A equipe da Rotam da 6ª CIPM prendeu quatro suspeitos de tráfico de drogas na noite de terça-feira (15), em Ivaiporã. A ação começou após uma denúncia sobre comercialização de entorpecentes.

Durante as diligências, a Rotam abordou uma mulher com 128 gramas de maconha e uma porção de cocaína.

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Depois, os policiais prenderam outra mulher que morava no mesmo endereço. Segundo a ocorrência, ela teria ligação com a comercialização das drogas.

Na sequência, a equipe foi até a casa de dois homens apontados como fornecedores e financiadores. Eles teriam tentado dispensar drogas no vaso sanitário.

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No imóvel, os policiais apreenderam 278 gramas de maconha, 101 gramas de cocaína e nove buchas de cocaína já fracionadas.

Também foram apreendidos uma balança de precisão, dinheiro, um veículo e materiais usados no preparo das drogas.

Os quatro suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à autoridade policial.

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