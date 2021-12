ROTAM prende homem com mandado por estupro de vulnerável

Da Redação

A equipe da ROTAM da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), prendeu na quarta-feira (1), um homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável, em São João do Ivaí.

A Rotam em patrulhamento pela Antônia de Paula no distrito de Luar visualizou uma pessoa já conhecida no meio policial e por estar com mandado de prisão em aberto.

Realizado abordagem e confirmado via Copom que o suspeito tinha um mandado judicial da Comarca de Ivaiporã, pelo crime de estupro de vulnerável, com sentença condenatória transitado em julgado e com pena de 14 anos.

Diante do fato ele recebeu voz de prisão e após passar pelo hospital a fim de avaliar sintomas de covid-19, foi encaminhado à delegacia de São João do Ivaí.