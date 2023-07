Rotam prende homem com drogas escondidas na meia em Mauá da Serra

A equipe da Rotam, da Polícia Militar (PM), de Apucarana, prendeu na manhã desta terça-feira (4), um homem suspeito de tráfico de drogas em Mauá da Serra, no Norte do Paraná. A prisão ocorreu na Rua Sebastião Garbossi, no centro da cidade.

continua após publicidade

Segundo o boletim da PM, a equipe recebeu denúncias de que um homem estaria realizando o transporte de drogas para distribuir em “biqueiras” da região. A partir da informação, os policiais militares realizaram patrulhamento no local das denúncias e avistaram um suspeito, que, ao perceber a chegada da viatura, jogou um objeto no chão e tentou sair correndo, mas foi alcançado pelos PMs.

LEIA MAIS - PM apreende carro irregular dirigido por homem com CNH cassada

continua após publicidade

Ao realizar busca pessoal, foi encontrado com o suspeito um celular e uma quantia em dinheiro. A equipe conseguiu localizar também o objeto que ele havia arremessado no chão na sua tentativa de fuga. Os policiais descobriram se tratar de uma meia com drogas. No total, foram encontrados dentro da peça 167 porções de crack, pesando 59 gramas, e 42 porções de cocaína, pesando 21 gramas. Todo a entorpecente já estava pronto para a venda.

O homem, que já possuía passagens pelo crime de tráfico de drogas, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com os objetos e drogas apreendidos, à delegacia de Marilândia do Sul para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

Siga o TNOnline no Google News