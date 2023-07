ROTAM prende em Jd. Alegre duas pessoas suspeitas de tráfico de drogas

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) através da equipe ROTAM da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) realizou a prisão de um casal em Jardim Alegre, suspeito de tráfico de drogas, na noite de sexta-feira (07-07), por volta das 19h20.

Conforme o boletim da 6ª CIPM, a equipe ROTAM em patrulhamento na Rua Brigadeiro visualizou um VW/Gol branco parando em frente a um local muito citado em denúncias de tráfico de drogas. Logo em seguida encostou na frente da residência uma motocicleta Honda Titan e o motociclista também entrou na casa.

Após algum tempo o motorista do carro saiu da casa e logo depois foi abordado pelos policiais. Em busca pessoal foi encontrado entre seus dedos uma bucha de cocaína e outra próxima ao câmbio do veículo, as quais pesaram 900 miligramas.

Questionado ele confirmou que havia comprado da residência que tinha acabado de sair e pagado R$100,00 pelas duas buchas. Ele ainda afirmou que havia comprado cocaína outras vezes na residência.

Diante do flagrante de tráfico de drogas, a equipe entrou na residência, porém ao notar a presença da equipe policial o homem suspeito entrou no banheiro e se trancou. Como as portas tinham batente e travas de ferro não foi possível entrada forçada, sendo que só saiu após dispensar a droga pelo ralo.

Realizadas buscas na casa foi encontrados entre os documentos do suspeito R$437,00. Também foi apreendido um cartão em nome de uma mulher. Segundo denúncias e relatos de usuários, quando a droga é paga via Pix são feitas na conta de uma mulher.

Durante a abordagem do suspeito, o condutor da motocicleta que possivelmente havia ido ao local adquirir droga saiu da casa não sendo possível sua abordagem.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao casal e encaminhados a 54ª delegacia para as providências cabíveis. Na residência estavam também duas filhas e a nora do casal que ficou responsável pelas meninas.

A equipe do destacamento de Jardim Alegre deu apoio na ocorrência.



