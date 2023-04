Rotam prende dono de frutaria em Cambira por tráfico de drogas

Da Redação

Droga foi apreendida pela Rotam de Apucarana

Um dono de uma frutaria localizada na Avenida Brasil, no centro de Cambira, norte do Paraná, foi preso nesta quinta-feira (13), pela equipe da Rotam da Polícia Militar (PM), pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a equipe policial, de Apucarana, diversas denúncias chegaram à PM informando que no estabelecimento comercial estava ocorrendo uma intensa movimentação de tráfico de drogas, e que o proprietário seria o traficante.

A polícia foi à frutaria e abordou o empresário, mas apenas R$ 76 em dinheiro foram encontrados com ele. Conduto, o proprietário admitiu que haviam quatro pinos de cocaína escondidos para comercialização no local.

Os policiais da Rotam encontraram a droga no depósito da frutaria, guardada em um pote. A equipe, em seguida, se deslocou à residência do empresário, onde foram encontradas mais uma porção do entorpecente e uma balança de precisão.

O dono do estabelecimento recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. A droga, a balança e o dinheiro foram apreendidos.

