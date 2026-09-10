Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
COMBATE ÀS DROGAS

Rotam prende dois homens e apreende maconha em São João do Ivaí

Passageiro fugiu para uma mata e foi encontrado horas depois escondido na casa da avó

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Rotam prende dois homens e apreende maconha em São João do Ivaí
Autor Ação da Rottam em ocorrência de tráfico de drogas - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Rotam prendeu dois homens e apreendeu 43,4 gramas de maconha na noite de quarta-feira (9), em São João do Ivaí. A ocorrência foi registrada na Rua Geraldo Coutinho de Castro, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, os dois estavam em uma Honda Biz quando tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Mulher é agredida pelo ex na rodoviária de São João do Ivaí

O condutor foi abordado. Com ele, os policiais encontraram a droga. O homem disse que recebeu a maconha do passageiro como pagamento por um transporte.

O passageiro conseguiu fugir para uma área de mata. A PM fez buscas pela região e montou um cerco para tentar localizá-lo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horas depois, os policiais encontraram o homem escondido, sem roupas, embaixo da cama na casa da avó.

Ainda conforme a PM, ele tinha escoriações e uma luxação no ombro, provocadas durante a fuga.

O homem também usava tornozeleira eletrônica. Os dois foram levados para a Central de Flagrantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da maconha, a polícia apreendeu a Honda Biz e um telefone celular.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
maconha operação policial prisão em flagrante são joão do ivai TORNOZELEIRA ELETRÔNICA trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV