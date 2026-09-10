Rotam prende dois homens e apreende maconha em São João do Ivaí

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Passageiro fugiu para uma mata e foi encontrado horas depois escondido na casa da avó

A Rotam prendeu dois homens e apreendeu 43,4 gramas de maconha na noite de quarta-feira (9), em São João do Ivaí. A ocorrência foi registrada na Rua Geraldo Coutinho de Castro, no Centro.

Segundo a Polícia Militar, os dois estavam em uma Honda Biz quando tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Mulher é agredida pelo ex na rodoviária de São João do Ivaí

O condutor foi abordado. Com ele, os policiais encontraram a droga. O homem disse que recebeu a maconha do passageiro como pagamento por um transporte.

O passageiro conseguiu fugir para uma área de mata. A PM fez buscas pela região e montou um cerco para tentar localizá-lo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horas depois, os policiais encontraram o homem escondido, sem roupas, embaixo da cama na casa da avó.

Ainda conforme a PM, ele tinha escoriações e uma luxação no ombro, provocadas durante a fuga.

O homem também usava tornozeleira eletrônica. Os dois foram levados para a Central de Flagrantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da maconha, a polícia apreendeu a Honda Biz e um telefone celular.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos