Rotam prende dois homens e apreende drogas em Marilândia do Sul

Abordagem aconteceu na madrugada desta sexta

Dois homens foram presos por tráfico de drogas em Marilândia do Sul, norte do Paraná. A Rotam do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) realizava patrulhamento pela Rua Mandaguari, endereço alvo de várias denúncias. Há 10 dias, no mesmo local, policiais apreenderam 744 pedras de crack e 149 pinos com cocaína.

Na madrugada desta sexta-feira (5), a equipe abordou duas pessoas que estavam em frente da residência, que seria ponto de comercialização de drogas. Durante revista pessoal, porções de maconha foram encontradas com os suspeitos.

Já na casa, os policiais encontraram embaixo do sofá um estojo, dentro estavam 29 pinos com cocaína, pedras de crack e 376 gramas de maconha. A PM também apreendeu R$130, dinheiro que seria do tráfico.

Os dois homens foram presos e levados para a delegacia.

