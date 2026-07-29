Rotam prende dois homens e apreende drogas durante operação em Ivaiporã

Ação ocorreu após denúncias de tráfico de drogas. Polícia apreendeu cocaína, maconha, balança de precisão, um veículo e prendeu dois suspeitos

A Rotam prendeu dois homens por suspeita de tráfico de drogas em Ivaiporã, na madrugada desta quarta-feira (29), após denúncias sobre a venda de entorpecentes. A operação ocorreu na Rua Ceará, porque a equipe investigava informações de que um suspeito comercializava drogas no local.

Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam patrulhamento nas proximidades do endereço denunciado quando viram o suspeito saindo da residência em um VW Gol.

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Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista apresentou atitude considerada suspeita. Por isso, os policiais realizaram a abordagem. Durante a revista no veículo, a equipe encontrou cinco porções de cocaína. Em seguida, o homem recebeu voz de prisão.

Na sequência, os policiais fizeram buscas na residência. Enquanto a equipe realizava a vistoria, um segundo homem saiu do imóvel e também foi abordado. Com ele, os policiais encontraram uma porção de maconha. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem afirmou que havia comprado a droga no local.

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Durante as buscas na casa, a Rotam apreendeu cerca de 60 gramas de cocaína, aproximadamente 41 gramas de maconha do tipo murruga, uma balança de precisão em funcionamento e uma faca com resíduos de entorpecentes, que, segundo a PM, seria utilizada para fracionar as drogas.

Ao fim da ocorrência, os dois homens foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes de Ivaiporã, juntamente com as drogas e os demais materiais apreendidos.

O VW Gol utilizado pelo principal suspeito também foi apreendido.

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