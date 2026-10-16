Rotam prende cunhados com drogas e dinheiro vivo em Ivaiporã

Ação da PM apreendeu porções de cocaína, maconha e mais de R$ 1,6 mil no bairro Vila Nova Porã

Uma operação do grupo de elite da Polícia Militar terminou com a prisão de dois homens e a apreensão de entorpecentes no final da noite de quinta-feira (15), no bairro Vila Nova Porã, em Ivaiporã. A dupla, que possui grau de parentesco por afinidade, é suspeita de atuar de forma conjunta na comercialização de ilícitos na região.

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A ação teve início durante um patrulhamento de rotina da equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) pela Rua Jesus Pereira Pontes. Ao abordarem um suspeito na via pública, os policiais encontraram com ele uma pequena porção de cocaína.

Em seguida, os agentes foram até a casa do abordado para vistoriar o imóvel. No local, a equipe localizou mais cocaína e uma porção de maconha. Durante a fiscalização na residência, os policiais também revistaram o cunhado do primeiro abordado, que mora no mesmo lote.

Com o segundo indivíduo, a equipe apreendeu mais duas porções de cocaína, uma balança de precisão — equipamento utilizado na separação e dosagem de entorpecentes — e R$ 1.611,00 em notas trocadas, quantia que reforça a suspeita de venda de drogas no endereço.

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Segundo a polícia, os dois homens já possuem histórico criminal pelo mesmo tipo de delito. Diante das evidências, a dupla recebeu voz de prisão e foi levada para a Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça ao lado de todo o material apreendido.