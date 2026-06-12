Rotam intensifica patrulhamento e cumpre três mandados em Ivaiporã

A Rotam da 6ª CIPM cumpriu três mandados de prisão em Ivaiporã na noite de quinta-feira (11). As ações ocorreram em pontos distintos do município e resultaram na prisão de dois homens e uma mulher que eram procurados pela Justiça.

A primeira foi registrada no Bosque da Saúde. Durante patrulhamento, policiais avistaram um homem que entrou rapidamente no pátio de uma residência ao perceber a aproximação da viatura. A equipe realizou a abordagem e constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

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Após ser informado sobre a ordem judicial e receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado para a sede da Polícia Militar para os procedimentos de praxe. Em seguida, foi levado ao estabelecimento prisional.

Mais tarde, a Rotam localizou uma mulher que possuía mandado de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Inicialmente, os policiais receberam informações de que ela estaria em outro município, mas as diligências prosseguiram até que ela fosse encontrada na Avenida Maranhão, na região central de Ivaiporã.

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Segundo a Polícia Militar, a mulher afirmou que já tinha conhecimento da ordem judicial. Ela acompanhou a equipe sem resistência e sem necessidade do uso de algemas. Após os procedimentos administrativos, também foi encaminhada ao sistema prisional.

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A terceira prisão ocorreu no Jardim Luiz XV. Com informações sobre a localização de um homem procurado pela Justiça, a equipe intensificou o patrulhamento na região e conseguiu encontrá-lo na área externa de uma residência.

O suspeito foi abordado, informado sobre o mandado de prisão em seu desfavor e acompanhou os policiais de forma colaborativa. Assim como nos demais casos, ele foi levado para a unidade policial e, posteriormente, encaminhado ao estabelecimento prisional, onde permaneceu à disposição da Justiça