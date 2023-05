Rotam flagra jovem de 18 anos vendendo droga em Jandaia do Sul

Siga o TNOnline no Google News

A equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) prendeu um jovem, de 18 anos, pelo crime de tráfico de drogas, na noite de sábado (27), na Rua Benedito José da Silva, na Vila Rica, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná.

Segundo a equipe policial, durante a realização da Operação Saturação do 10º BPM, dois homens foram encontrados em frente a uma residência, onde foram vistos entregando um objeto de um para o outro.

Eles receberam voz de abordagem e tentaram fugir. Os policiais fizeram acompanhamento e conseguiram chegar no rapaz de 18 anos, que após busca pessoal, foram encontradas com ele 23 porções de maconha e R$ 6 da venda de entorpecentes.

Diante do flagrante, o jovem foi preso e encaminhado para a delegacia de Jandaia do Sul. O dinheiro e a droga foram apreendidos.

