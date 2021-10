ROTAM desmantela ponto de tráfico de drogas em Lunardelli

Da Redação

Drogas apreendidas

Policiais militares da ROTAM da 6ªCIPM, encaminharam um homem por tráfico de drogas e apreenderam crack, maconha e cocaína, após desmantelarem um local utilizado para o tráfico em Lunardelli. A ação foi na noite de sexta-feira (15) na Rua Lourenço Nogueira, no Conjunto Nossa Senhora do Rocio.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da 6ª CIPM, os policiais tinham informações que no local havia tráfico de drogas e intensificaram o patrulhamento.

Passando pelo endereço, avistaram dois indivíduos entrando no portão, ao serem abordados, o acusado que estava na casa saiu para ver do que se tratava. A ao avistar a equipe policial tentou voltar correndo, mas acabou contido.

continua após publicidade .

Com o suspeito que fazia uso de tornozeleira eletrônica foi encontrado duas pedras grandes de crack pesando 41,9 gramas (que renderia aproximadamente 300 pedras e R$766,55 em dinheiro.

O detido assumiu para os policiais que estava traficando e indicou os locais da casa onde havia mais drogas, sendo então encontrado no chão sob a cama um pote com 268 gramas de maconha e um pote com cocaína pesando 1,4 grama. Sobre a cama, foi encontrado outro potinho de plástico com 41 pedras de crack envolvidas em papel alumínio pesando 6,9 gramas. No armário da cozinha uma bucha de maconha pesando 2,3 gramas.

Questionados os abordados que entravam no portão, eles afirmaram que foram ao local comprar maconha, porém como ainda não haviam realizado a compra, foram liberados no local.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado ao hospital para avaliação da Covid-19 e lesão corporal, posteriormente a Delegacia de São João do Ivaí.