ROTAM da 6ª CIPM prende suspeito de tráfico de drogas em Ivaiporã

Ação policial foi na Rua São Sebastião

Ação da equipe de ROTAM da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas, na Rua São Sebastião em Ivaiporã. Também foram apreendidos 58,7 gramas de cocaína e 18,8 gramas de maconha.

A ação policial, conforme o boletim de ocorrência, foi na noite de sábado (6), por volta das 22h30.

A equipe do serviço de inteligência da 6ª CIPM e a equipe de ROTAM tinham diversas denúncias relatando que o suspeito se utilizava de um Fiat Uno para fazer a entrega de entorpecentes e recentemente estava se utilizando de um VW Golf.

Durante patrulhamento na Rua São Sebastião, os policiais se deparam com o veículo saindo da residência. Diante da fundada suspeita de tráfico de drogas, e o homem se mostrar muito nervoso com a presença da equipe, foi realizada abordagem.

Na busca pessoal foi encontrado na cueca dele, três sacos zíper contendo 4,3 gramas de cocaína e no bolso de sua calça R$ 30,00 em cédulas.

Foi dada voz de prisão e questionado a respeito do entorpecente. Segundo a PM, ele teria assumido a traficância, e disse que vendia cada porção no saco ziper pelo valor de R$100,00.

Foi ainda realizada buscas na residência, e encontrado uma sacola contendo 87 embalagens de zaco ziper idênticas às apreendidas com droga na abordagem, e um invólucro grande contendo 54,4 gramas de cocaína. Também foi encontrado na casa uma balança de precisão com resquícios do entorpecente e R$ 290,00 em dinheiro.

Em uma geladeira na parte externa da residência os policiais localizaram um tablete de maconha que pesou 18,8 gramas.

Diante do flagrante a equipe deslocou até à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil e fez a entrega do autor, do VW Golf, drogas e todos os materiais e objetos apreendidos.

Ainda de acordo com a PM, o autor possui uma anotação por tráfico de drogas, bem como teria relatado que teve uma passagem por roubo em São Paulo-SP.

