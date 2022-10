ROTAM cumpre mandado e prende três em São João do Ivaí

Da Redação

Os mandados foram cumpridos em duas casas na na Rua Laurindo Pereira da Silva

Três pessoas foram presas em São João do Ivaí durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão no sábado (15). A prisão dos suspeitos ocorreu na Rua Laurindo Pereira da Silva. Segundo denúncias, ambos os moradores das duas residências seriam associados para a traficância de drogas ilícitas.

Conforme o boletim de ocorrência, a operação foi realizada pela equipe ROTAM da 6ª CIPM. No local foi feito contato com a moradora, cientificada do mandado e realizado buscas.

Foi encontrado dentro da casa 100 buchas de maconha pesando 253 gramas; uma balança de precisão e R$55,00 reais em dinheiro, um aparelho celular e alguns comprovantes de depósito e anotações referente a PIX.

Em ato contínuo foi realizado cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa ao lado referente ao mesmo processo. Nesta residência também foi apreendida drogas e realizada a prisão de um casal.

Foi apreendido ainda nesta segunda casa um caderno com várias anotações referentes ao tráfico de drogas, onde uma dessas pessoas descritas no caderno identificada como a abordada da primeira casa, ficando evidenciado a associação entre eles.

Os envolvidos e o material apreendido foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí.

