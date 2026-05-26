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Rotam cumpre mandado de prisão por pornografia infantil em Ivaiporã

Homem foi preso pela Rotam no Jardim Nova Porã após condenação com trânsito em julgado

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 08:18:27 Editado em 26.05.2026, 08:36:27
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Rotam cumpre mandado de prisão por pornografia infantil em Ivaiporã
Autor Rotam atua para cumprir mandados judiciais - Foto: Reprodução/PMPR/Ilustração

A equipe da Rotam cumpriu um mandado de prisão por pornografia infantil em Ivaiporã na tarde de segunda-feira (25). A ação ocorreu no Jardim Nova Porã, após decisão judicial definitiva relacionada aos crimes de pornografia infantil e posse irregular de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, o mandado foi executado por volta das 17h20. O homem foi localizado pelos policiais e preso no endereço indicado.

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De acordo com o boletim, a ordem judicial já estava com trânsito em julgado. Isso significa que não cabem mais recursos na condenação.

Após o cumprimento da ordem judicial, o preso foi encaminhado aos procedimentos legais e ficou à disposição da Justiça.

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ivaipora jardim nova porã MANDADO DE PRISÃO POLICIA MILITAR Pornografia infantil posse irregular de arma
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