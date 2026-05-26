Rotam cumpre mandado de prisão por pornografia infantil em Ivaiporã

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A equipe da Rotam cumpriu um mandado de prisão por pornografia infantil em Ivaiporã na tarde de segunda-feira (25). A ação ocorreu no Jardim Nova Porã, após decisão judicial definitiva relacionada aos crimes de pornografia infantil e posse irregular de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar, o mandado foi executado por volta das 17h20. O homem foi localizado pelos policiais e preso no endereço indicado.

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De acordo com o boletim, a ordem judicial já estava com trânsito em julgado. Isso significa que não cabem mais recursos na condenação.

Após o cumprimento da ordem judicial, o preso foi encaminhado aos procedimentos legais e ficou à disposição da Justiça.

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