ROTAM cumpre mandado de prisão por feminicídio em Ivaiporã

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã cumpriu um mandado de prisão pelo crime de feminicídio na tarde de sexta-feira (17), no Jardim Ouro Preto, em Ivaiporã.

O detido tinha em seu desfavor um mandado judicial em aberto expedido pela comarca de Ivaiporã com validade até 29/10/2025.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe ROTAM de posse de mandado realizou patrulhamento pelo Jardim Ouro Preto e o encontrou dentro da residência dele.

De pronto ele atendeu a equipe policial e recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Deppen, onde permaneceu à disposição da justiça.

