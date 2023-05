ROTAM apreende quase 700 gramas cocaína e prende dois em Ivaiporã

Da Redação

Divulgação

Na segunda-feira (8), a equipe da ROTAM da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) prendeu dois homens suspeitos de tráfico de cocaína, em Ivaiporã, centro norte do Paraná.

A ocorrência foi no início da noite, por volta das 18h40. Eles foram detidos em uma casa no Bairro São José que estaria sendo utilizada para o comércio de drogas.

Após denúncias anônimas diretamente a equipe ROTAM e a Agência Local de Inteligência da 6ª CIPM foi intensificada diligências nas imediações. O morador seria responsável por armazenar as drogas e realizar entregas quando solicitado por seu patrão.

Durante as diligências a equipe visualizou uma mulher chegar ao local com um veículo Renault/kwid, estacionou na contramão da via, e desceu rapidamente na casa. Diante da suspeição a equipe aproximou-se dando ordem de abordagem.

O morador pegou um invólucro com a mulher e saiu correndo, porém foi abordado e constatado que no invólucro continha cocaína, pesando no total 668 gramas, suficiente para produzir aproximadamente 1300 buchas, normalmente vendidas a R$50,00 cada. Um prejuízo estimado de R$ 65 mil para o crime.

Questionados sobre o entorpecente, a mulher relatou apenas que tinha vindo de Londrina> Porém ele afirmou que recebeu a droga dela e logo em seguida outra pessoa passaria pegar no local.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados com a droga à 54ª Delegacia Regional de Polícia para as medidas de policia judiciária.

