Rotam apreende grande quantidade de droga em Marumbi

A equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Diversas porções de cocaína, crack e maconha foram apreendidas. A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (6), na Rua Leopoldo Genta, no centro de Marumbi, norte do Paraná.

Segundo a polícia, os jovens foram abordados por serem conhecidos por envolvimento ao tráfico de drogas. Os entorpecentes apreendidos foram localizados no interior da residência de um dos menores, informou a Rotam.

De acordo com a PM, 647 eppendorf com cocaína (473g), 672 'pedras' de crack (97g) e porção de maconha (8g) foram levadas à delegacia de Jandaia do Sul, além de dois celulares, uma balança de precisão, um rádio HT e R$ 1.026,00 em espécie.

