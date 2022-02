ROTAM apreende drogas e prende suspeitos em Ivaiporã

Da Redação

Drogas e dinheiro apreendido

Equipe ROTAM após denúncias anônimas de porte de arma de fogo e tráfico de drogas na Rua Joaquim Nabuco, no Jardim Imperial na noite de sexta-feira reforçou o patrulhamento e encontrou um adolescente de 17 anos saiu da casa denunciada.

continua após publicidade .

Ele foi abordado, e encontrado pouco mais de 3 gramas de maconha e R$ 175,00 em notas diversas. Na sequência, uma mulher de 27 anos, que morava na casas, saiu para ver o que estava acontecendo.

Ao ser questionada pelos policiais, disse que morava no local com o companheiro, um homem de 23 anos e, há alguns dias, outro homem de 41 anos estaria também morando na residência e financiando a droga que foi localizada com o adolescente.

continua após publicidade .

Foram realizadas buscas na residência e encontradas mais cinco porções de maconha, que pesaram quase 24 gramas, e de posse da mulher uma porção de cocaína, de quase 3 gramas. Com o casal foi localizado mais R$ 57,00 em notas diversas.

A suspeita dos policiais é que o adolescente atuava como aviãozinho, e fazia a entrega dos entorpecentes aos consumidores.

A equipe da Rotam informou ainda que a mulher detida tem denúncias que, em uma casa que ela morava anteriormente, a pouco metros da atual, também servia como ponto de venda de drogas.