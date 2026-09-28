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Rotam apreende drogas e arma após motorista tentar fugir e avançar contra policial em Faxinal

Motorista avançou com o carro contra um policial durante abordagem na PR-272. Dois homens foram presos

Escrito por Da Redação
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Rotam apreende drogas e arma após motorista tentar fugir e avançar contra policial em Faxinal
Autor Ao todo, foram apreendidos cerca de 423 gramas de maconha - Foto: Divulgação/PMPR

A Rotam apreendeu drogas e arma na tarde de domingo (27), na PR-272, em Faxinal, após um motorista tentar fugir e avançar com o carro contra um policial.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia sobre transporte de drogas de Mauá da Serra para Faxinal. Os policiais localizaram um Citroën prata, cujo motorista tentou fugir por uma estrada rural.

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LEIA MAIS: Dois homens são presos após disparos de arma de fogo na Barra Preta, em Jardim Alegre

Durante a abordagem, o motorista arrancou o carro contra um soldado, segundo a PM. Diante do risco de atropelamento, o policial efetuou dois disparos contra o motor. O veículo parou e foi abordado.

Dentro do carro, foram encontrados aproximadamente 213 gramas de maconha. Em uma residência ligada a um dos envolvidos, os policiais apreenderam mais 204 gramas de maconha.

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Também foram encontrados 6 gramas da droga fracionados para comercialização, uma munição calibre .40, balança de precisão e tesoura com resíduos de entorpecente.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 423 gramas de maconha. Os dois envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 53ª Delegacia de Polícia Civil.

Ainda conforme a PM, o motorista apresentava sinais de embriaguez e recusou o teste do etilômetro. Ele também não possuía CNH, enquanto o veículo tinha pendências junto ao Detran.

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O carro também foi apreendido.

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abordagem policial drogas embriaguez Faxinal prisão em flagrante transporte de entorpecentes
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