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Rotam apreende cocaína escondida em fraldas e prende dois suspeitos em Ivaiporã

Polícia encontrou 82,6 gramas de cocaína, maconha, dinheiro e materiais para embalagem. Suspeito admitiu ter engolido porções da droga.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Rotam apreende cocaína escondida em fraldas e prende dois suspeitos em Ivaiporã
Autor Drogas estavam escondidas dentro de fraldas - Foto: Divulgação/PM

A equipe Rotam da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar apreendeu cocaína e maconha em Ivaiporã na tarde de terça-feira (29). Dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Conforme o boletim de ocorrência, foram apreendidos 82,6 gramas de cocaína e 17,95 gramas de maconha, além de balança de precisão, materiais para embalagem, celulares, dinheiro e algemas.

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Parte da cocaína estava escondida dentro de duas fraldas usadas. As fraldas estavam em sacolas de lixo com restos de comida e larvas. A ocorrência começou quando a equipe abordou um Volkswagen Golf na Rua Sertaneja. O motorista havia avançado uma sinalização de parada.

Segundo a PM, o veículo era alvo de denúncias sobre entregas de drogas. Durante a abordagem, o condutor demonstrou nervosismo e colocou um objeto na boca. Na revista do carro, os policiais encontraram uma porção de cocaína, dinheiro e um celular. Depois, a equipe realizou buscas no imóvel ligado ao suspeito.

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No local, a cocaína estava dividida em 13 buchas prontas, um invólucro de 10 gramas e outro maior. Conforme a PM, os envolvidos receberiam pedidos por aplicativos de mensagens e fariam as entregas com o Golf.

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O homem admitiu ter engolido algumas porções de cocaína e foi levado ao hospital. Segundo o registro, ele já possuía passagem por pertencimento a organização criminosa. A convivente tinha passagem por tráfico de drogas.

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Os dois foram encaminhados à delegacia. O veículo também foi apreendido por estar relacionado, segundo a polícia, às entregas de drogas.


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