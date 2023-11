Rotam apreende cocaína e ecstasy em operação contra o tráfico

Na noite de sexta-feira (24), a equipe Rotam da 6ª CIPM realizou diligência na Rua Rio Grande Norte para verificar denúncias de tráfico de drogas em Ivaiporã. A ação resultou na prisão de dois indivíduos e na apreensão de drogas, dinheiro e outros itens relacionados ao comércio ilegal.

Conforme o boletim de ocorrência, diante das denúncias, foi intensificado o patrulhamento pela região e os agentes da Rotam viram um homem entrar e sair rapidamente da residência em um Vectra.

A Rotam acompanhou o carro e realizou a abordagem. Durante a busca pessoal, encontrou com o motorista uma bucha de cocaína, pesando 1,2 gramas, e em sua cueca uma sacola contendo quatro comprimidos de ecstasy (MDMA). O motorista admitiu ter adquirido o ecstasy na casa de onde saiu.

Diante do flagrante, a equipe policial retornou para a residência. Porém, assim que o morador viu a viatura, ele correu para o banheiro, de onde foi possível ouvir com clareza a descarga. O suspeito foi abordado saindo do banheiro.

Foi encontrado na sala uma balança de precisão com resquícios de cocaína e uma porção de maconha envolvida em sacola plástica, pesando 10 gramas. Sobre a mesa, havia R$ 150,00 em dinheiro. Também foi encontrado no quarto do suspeito um invólucro com 34,4 gramas de cocaína ainda sem fracionar, já que as fracionadas ele possivelmente dispensou no vaso sanitário, 12 balas de ecstasy em um saco zíper. Também foram apreendidos dois celulares e um notebook.

Ainda segundo a PM, o condutor do Vectra já havia sido preso anteriormente por tráfico, sendo suspeito de realizar entregas de drogas em bares e baladas da região. Já o morador, com antecedentes de recepção e contrabando pela Polícia Federal, afirmou ter adquirido a cocaína de outro traficante, figura conhecida no meio policial.

O veículo Vectra foi apreendido e encaminhado ao pátio da 6ª CIPM devido a pendências administrativas. Todo o material foi recolhido como evidência no processo em andamento.

