ROTAM apreende arma de fogo e cocaína em São João do Ivaí

Policiais militares da ROTAM da (6ª CIPM) apreenderam uma arma de fogo e porção de cocaína durante patrulhamento de rotina. A ação policial aconteceu por volta das 22 horas de terça-feira (1º) na cidade de São João do Ivaí, na Rodovia PR-082 próximo ao Distrito de Luar. Os envolvidos foram entregues à Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os militares da ROTAM estavam em patrulhamento pelas estradas rurais do Distrito do Luar quando avistou um VW GOL que parou no meio da rodovia. Um homem gritou pelo nome de outra pessoa, que ao ver a viatura policial arrancou com o veículo.

A equipe iniciou acompanhamento tático e o carro parou no acostamento cerca de um quilômetro do local onde foi iniciado o acompanhamento.

No carro o motorista, duas mulheres e três crianças, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com o motorista. Acionada a equipe RPA composta por uma policial feminina, também nada de ilício com as abordadas.

No entanto, em revista veicular foi encontrado um revólver TAURUS calibre .32 com cinco munições e uma munição calibre .22 , todas intactas. Também foi encontrado uma porção de cocaína que pesou 1,8 gramas e ainda R$ 322,00 em uma bolsa preta de propriedade da passageira.

Diante do flagrante de porte de arma de fogo e munição, porte de entorpecente e dirigir sem CNH os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de São João do Ivaí para procedimentos pertinentes. O veículo foi encaminhado para o pátio do destacamento.